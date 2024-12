Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-12-2024 ore 07:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionebloccato per un incidente sul tratto della A1Napoli tra Ferentino e Anagni verso Napoli coinvolti un autocarro e auto nel complesso scorrevole la circolazione sulla rete viaria della capitale a partire da oggi sabato 7 dicembre fino al 6 gennaio le ZTL di centro storico e Tridente sarà attiva dalle 6:30 alle 20 stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e dei festivi ad esclusione del 25 dicembre o resta chiuso per accertamenti tecnici su un edificio contratto di via Gregorio XIII tra via Clemente VII e largo Gregorio XIII attive modifiche alla viabilità anche su strade adiacenti prestare attenzione alla segnaletica su via del Foro Italico oggi e domani domenica 8 dicembre e anche nel prossimo fine settimana quindi il 14 e 15 dicembre resterà chiuso tra le 7:30 e le 16 il tratto tra Viale di Quinto il Largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito