Terribile incidente nella notte, Davide muore a soli 24 anni: stava andando in moto

Un tragicostradale è costato la vita aMarinali, un giovane di 24tra il 6 e il 7 dicembre a Roma. L’è avvenuto intorno alle 3 diin piazzale Ankara,zona Flaminio, all’altezza di viale Pilsduski. Stando alle ricostruzioni delle autorità,percorrendo la strada a bordo della sua, una Honda Sh 150, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, finendo contro uno spartitraffico.Leggi anche: Rayan non ce l’ha fatta,a solo 17. È il terzo ragazzo mortostessa scuolaNonostante i pronti interventi dei soccorritori, che hanno tentato invano di rianimarlo, il giovane è deceduto sul posto. Al momento, larisulta essere l’unico mezzo coinvolto nell’, ma le forze dell’ordine continuano a indagare per chiarire le cause che hanno portato alla tragedia.