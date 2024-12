Quotidiano.net - Stellantis: licenziamenti Trasnova colpiscono 400 lavoratori, Schlein chiede intervento

Arrivano i primitargati. Ma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, rassicura: "Sono convinto che al tavolo del 17 dicembre riusciremo a portare l’Italia al centro della strategia del gruppo". La, la società che ha in appalto la logistica dei principali stabilimenti in Italia (Pomigliano d’Arco, Mirafiori, Cassino e Melfi) ha avviato la procedura per mandare a casa 97. Un numero che, secondo i sindacati, sale a 400 se si considerano i subappalti in corso. Ed è proprio aie alle famiglie mobilitate da settimane davanti agli ingressi della fabbrica campana che si rivolge Ellyin visita all’unità produttiva ("Isono inaccettabili"), dopo giorni di silenzio, tanto da far dire a Carlo Calenda "finalmente, ottimo". I PRIMIdisono stati comunicati ai sindacati di categoria dall’azienda alla qualenon ha rinnovato la commessa, in scadenza il 31 dicembre, per le attività di logistica, relative allo spostamento nei piazzali delle auto prodotte per essere caricate sulle bisarche.