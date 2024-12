Sport.quotidiano.net - Spezia Women Juniores affronta Superba Genova nel campionato regionale

Ladelloè impegnata nella quarta giornata del: ospite delle bianconere è laal 'Marchini' di Castelnuovo Magra. La squadra genovese è già stata incontrata in Coppa Italia, nell’occasione finì 6-0 per le ragazze di Erbetta e Innocenti, ma la gara odierna sarà sicuramente altra storia. Il via alle 17 con la direzione della spezzina Alessia Aprigliano. Le convocate: Abdelazi, Arzà, Bellotti, Curadini, Danci, Falchetto, Iacopetti, Marche, Passalacqua, Piazza, Polito, Purghel, Romualdi, Sami, Sansevieri e Trentini. Guiderà la comitiva Roberto Morbioni, con i dirigenti Alberti, Maarouf e Battolla. Le altre partite: Baiardo-Genoa,Calcio-Vallescrivia e Sestri Levante-Praese. Rinviata Albenga-Entella. La partita delle bianconere contro il Sestri Levante verrà recuperata mercoledì 18 alle 20 a Castelnuovo Magra.