Solidarietà per l’Immacolata un evento speciale al Rifugio del Cane di Castelvolturno

In Natale è alle porte ma già le strade impazzano ed i colori delle feste si miscelano all’euforia tipica di questo periodo. E quale migliore occasione per festeggiare il Natale può essere quella della? Proprio come quella offerta dal programma del “Natale al” di domenica 8 dicembre a, presso la struttura deldelSan Francesco, pieno zeppo di doni solidali, teaming, mercatino natalizio, sfilata a sei zampe e tombolata di beneficenza in programma dalle 10 alle 13. Occasione imperdibile per vedere da vicino la struttura e conoscere i tanti ospiti che popolano ildelSan Francesco, nella suggestiva location di Via Torino 15 a(Caserta). Uncon una storia pluriennale che si appresta a compiere ben sessant’anni, frutto di molteplici esperienze a beneficio dei cani e delle potenziali adozioni.