Serie A 15 turno | Genoa-Torino 0-0

17.00 Non si fanno male(con Vieira 5pt in 3 partite) e(non vince da 6 gare), che chiudono sullo 0-0 il primo match del sabato e si tengono a distanza (non di sicurezza) dalla zona calda. Non un gran 1° tempo al Ferraris. Ricci si immola sulla conclusione di Frendrup appena fuori dall'area (33'),rispondono i granata con il palo esterno colpito da Vojvoda dopo una rovesciata mancata di Sanabria (39'). Regala ancora meno la ripresa,noiosa senza alcuna occasione. Milinkovic facile su Frendrup,l'ingresso di Balotelli non scuote i liguri