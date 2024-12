Thesocialpost.it - Scontri davanti la Scala di Milano, lancio di bombe carta e fumogeni. La situazione

Si è conclusa in largo Cairoli la manifestazione organizzata dalla Reteantifascista antirazzista meticcia e solidale, un corteo che ha portato in piazza circa 4mila persone nonostante la pioggia. L’iniziativa, indirizzata contro la guerra e il Ddl sicurezza, ha visto la partecipazione di attivisti pro Palestina, centri sociali, collettivi studenteschi e sindacati di base.Leggi anche: Misteriosa malattia in Congo, Gianni Rezza: “Nessuno può dire se è una nuova pandemia”Tensione vicino a piazza dellaDurante il passaggio nei pressi di piazza della, si sono verificati momenti di tensione. Un gruppo di manifestanti ha lanciato petardi eoltre le transenne che delimitavano la “zona rossa” di via Santa Margherita. Gli attivisti, protetti da uno striscione, si sono avvicinati in modo coordinato, rendendo difficoltoso l’intervento immediato delle forze dell’ordine.