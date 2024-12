Scuolalink.it - Reclutamento ITP 2025: nel DL Milleproroghe sarà ancora sufficiente il diploma

Il Decreto, attualmente in fase di discussione, introduce importanti novità per quanto concerne ildegli ITP. Secondo la bozza del decreto (pubblicata in queste ore su Orizzontescuola), i requisiti per l’accesso ai concorsi subiranno un ulteriore rinvio: i candidati potranno partecipare ai bandi fino al 31 dicembrecon il solodi maturità. Questa proroga concede agli aspiranti docenti ITP più tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti, originariamente previsti a partire dal. Dl2024: un classico strumento normativo per rinviare le scadenze Il Decretoè un provvedimento annuale volto a rinviare scadenze legislative e introdurre misure urgenti. Quest’anno, una delle disposizioni principali riguarda la scuola e, in particolare, il personale docente.