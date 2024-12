Anteprima24.it - Pesante ko interno del Benevento Primavera, all’Avellola fa festa il Palermo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNell’undicesimo turno del torneo2, dopo il ko di Ascoli, seconda sconfitta consecutiva delsuperato in casa con un netto 3-0 dal. La compagine rosanero si è portata in vantaggio al 19? con Di Mitri (alla terza rete consecutiva) sugli sviluppi di un assist di Brutto. La risposta dei padroni di casa non si è fatta attendere ma la squadra di mister Del Grosso è stata brava a chiudere tutti varchi andando al riposo in vantaggio. Nella ripresa, nonostante il buon forcing operato dai giallorossi di Iezzo, è stato ancora ila segnare al 62? con Vaccaro trovando anche il 3-0 quattro minuti più tardi con Avena. In classifica ilè sempre nei quartieri alti a quota 19 ora insieme proprio al, ma in zona play off ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti.