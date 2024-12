Non ce l’ha fatta il signor Benito pensionato pontino investito dall’esplosione di una bombola del gas Aveva 86 anni

Leggi su Dayitalianews.com

È deceduto presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma l’86enneBuffoni, vittima delle gravi ustioni riportate a seguito dell’esplosione di unadi gas che ha distrutto la dependance della sua abitazione in via Migliara 47 sx, a Pontinia. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e il trasferimento d’urgenza in eliambulanza, le ferite riportate si sono rivelate fatali.L’incidente e i soccorsiL’esplosione, avvenuta nei giorni scorsi, ha causato un forte allarme nella zona. La dependance, situata accanto all’abitazione principale, è stata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Latina e della Stazione di Pontinia, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti sulle cause dell’incidente.