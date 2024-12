Inter-news.it - Mondiale per Club, le date ufficiali: date e orari delle gare dell’Inter

Leggi su Inter-news.it

Nel sorteggio della fase a gironi delper2025: l’Inter se la vedrà con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. Ecco tutti gli accoppiamenti. Uscitedi tutte le partite, comprese quelle.GIRONE DEFINITO – Nel gruppo E delper, si prospettano sfide affascinanti per i nerazzurri. Che di fatto affronteranno tre squadre “inedite”. Si tratta del River Plate (prima fascia), dei messicani del C.F. Monterrey (terza fascia) e gli Urawa Red Diamonds dal campionato giapponese (quarta fascia). Con tanto di sfida a un ex, ovvero Facundo Colidio che guida l’attacco degli argentini. Tre partite interessanti, abbordabili, ma sicuramente da non prendere alla leggera. Di seguito il calendario con l’ordinepartite da disputare e lecon glicomunicati dalla FIFA.