Iltempo.it - Mariotto perde le staffe, la minaccia a Staffelli e il Tapiro va in frantumi

Leggi su Iltempo.it

Guillermo, giudice di Ballando con le Stelle e artefice di una misteriosa scomparsa in stile Houdini nell'ultimo segmento della scorsa puntata del talent di Rai1, ha reagito piuttosto male allo scherzoso tentativo dell'inviato di Striscia la notizia Valeriolli di consegnargli und'Oro proprio per la sua enigmatica assenza in diretta su Rai1. Salvo poi comparire in un video divenuto virale sui social, in cui emergeva dalle gonne di Amanda Lear aggrappandosi per rialzarsi – senz'altro involontariamente – alle parti basse di un ballerino, scostatosi all'ultimo momento. Avvicinato dalli all'aeroporto di Roma Fiumicino – la scena sarà trasmessa questa sera, sabato 7 dicembre, nel tg satirico di Antonio Ricci –ha risposto in maniera piuttosto piccata (eufemismo) all'inviato di Striscia.