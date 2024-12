Biccy.it - Marina La Rosa punge Lucilla Agosti. Gilles Rocca parla della nuova edizione de La Talpa

Leggi su Biccy.it

Lasono stati due grandi protagonisti dell’ultimade La, sfortunata a livello di ascolti, ma molto apprezzata dalla bolla del web che ha applaudito la scelta del cast e delle varie dinamiche basate sull’investigazione e non sugli amorazzi da gieffe. Proprio in questi giorni i due hanno rilasciato due interviste, la prima a Casa Chi, il secondo a CD.La, ovviamente, ha deciso di tirare fuori gli artigli graffiandocon cui ha avuto, proprio a La, degli screzi. “La scelta di far fare laè stata perfetta perché è la più anonima e nessuno avrebbe sospettato di lei“. AMO., invece, hato del programma in generale annunciando che “Mediaset è felice” e che ci sarà “un’altra”. Se lallero.