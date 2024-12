Formiche.net - L’ultima partita di Assad. Mosca pronta al sacrificio del suo alleato

In una svolta drammatica che potrebbe segnare la fine della lunga guerra civile siriana, i vertici del formato Astana (Russia-Iran-Turchia) si preparano a un incontro cruciale mentre le forze ribelli continuano la loro rapida avanzata attraverso il paese. Secondo le indiscrezioni, Russia e Turchia potrebbero discutere di una possibile uscita die della sua famiglia dal paese, cona proporre nomi per un processo di transizione, mentre Ankara porterà le richieste dell’opposizione.In questa fase cruciale, la Russia si trova in una posizione particolarmente delicata che spiega la sua apparente disponibilità a negoziare una transizione in Siria. Impegnata pesantemente nel conflitto ucraino, dove gran parte delle sue risorse militari sono bloccate in un’operazione che si è rivelata più lunga e costosa del previsto,non può permettersi di disperdere le proprie forze su due fronti così impegnativi.