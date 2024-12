Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Yanqing 2024 in DIRETTA: Lucia Dalmasso in trionfo! Podi per Bormolini e Felicetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:50 Si chiude qui la nostratestuale dello slalom gigante parallelo di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.8.47conquista anche il pettorale giallo essendo la nuova leader della classifica di gigante con 129 punti, mentrefortifica la vetta della classifica generale. Nonostante l’eliminazione agli ottavi Edwin Coratti resta al comando della classifica di gigante con 119 punti.8.44 Finale che lascia un pizzico di amaro in bocca, ma lo slalom gigante dici regala ben trecon la vittoria di una straordinaria.8.42 NOOOO! Stava dominandoprima di commettere un errore pesantissimo. Vince la Slovenia con Tim Mastnak, mentre si rammarica l’azzurro.