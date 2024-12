Lanazione.it - L’imposta di soggiorno di Poppi è incongruente al regolamento comunale

Arezzo, 7 dicembre 2024 – La nuova imposta dideliberata dal Comune diè penalizzante per il turismo e per le attività ricettive, oltre a non essere conforme a quanto previsto dalin materia. La presa di posizione è del gruppo d’opposizionenel Cuore che, oltre a criticare modalità e tariffe della tassa, avanza la necessità di attivare un maggior coordinamento tra i Comuni dell’Ambito Turistico del Casentino per attuare sinergie finalizzate alla valorizzazione della vallata nel suo insieme e allo sviluppo dell’accoglienza per dar seguito ai trend di crescita degli ultimi anni. Nel solo 2023, infatti, i turisti che hanno pernottato almeno una notte in esercizi ricettivi disono stati 87.464 (di cui 29.044 stranieri), con un deciso aumento rispetto ai 54.