L' acuto di Clerici e The Voice Kids Quarto Grado o Far West chi ha vinto

Come ogni venerdì in prima serata, anche ieri - 6 dicembre 2024 - abbiamo assistito alla consueta sfida tra il talent di Rai1 Thee la serie di Canale5 Il Patriarca. Quanto agli ascolti, il programma condotto da Antonella, affiancata dai giurati Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio, ha nuovamente prevalso con una media di 3.826.000 spettatori pari al 24.0% di share, in ulteriore crescita rispetto a sette giorni fa. La fiction con Claudio Amendola e Antonia Liskova ha invece siglato una media di 2.180.000 individui all'ascolto pari al 13.2%, in lieve crescita rispetto alla settimana scorsa. Per quanto concerne gli altri programmi, su Rai2 il film Benvenuti in casa Esposito con Giovanni Esposito, segna il 2.5% pari a 437.000 spettatori. Su Rai3 Farcon Salvo Sottile ha segnato una media di 464.