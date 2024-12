Iodonna.it - In un Paese che invecchia, i caregiver familiari, cioè le persone che assistono i parenti fragili, sono in costante aumento. Ma restano senza tutela e devono affrontare da soli mille difficoltà. Paola Severini Melograni, che ha ideato il programma Rai sulla disabilità O anche No, lancia un appello alla politica

Leggi su Iodonna.it

è una donna appassionata, oltre che una giornalista molto impegnata. Da anni con il suo ONo segue con competenza e sensibilitàRai storie di inclusione e di, fornendo utili indicazioni di servizio. Per le associazioni e le famiglie è un punto di riferimento prezioso e in tanti le scrivono, per chiederle aiuto osemplicemente ascolto. Quando dice che quella deiin Italia è un’emergenza, lo fa perché sa bene quanto possa essere difficile la vita quotidiana per chi deve occuparsi di un compagno, di un genitore o di un figlio in condizioni dità. Conosce la realtà meglio di tanti politici, più impegnati a produrre proposte su proposte di legge -ce neben 16 depositate – che a cercare una soluzione concreta. Lei un’idea precisa di cosa serve ce l’ha.