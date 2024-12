Ilrestodelcarlino.it - "Il quartiere Fontanelle merita maggiore attenzione"

Sicurezza e sorveglianza, riqualificazione dei terreni da trasformare in parchi, nonché luoghi di aggregazione. Sono alcune delle richieste dei residenti diriportate in una lettera firmata dai bambini che oggi verrà consegnata da un gruppo di famiglie a Babbo Natale nella piazza accanto alla chiesa, in viale Sicilia. "Caro Babbo Natale, siamo i bambini deldi Riccione, ti scriviamo non per chiederti dei giochi o dei regali, ma per qualcosa di molto importante per tutti noi" si legge nella lettera che va subito al sodo. "Il sindaco e la giunta comunale – si legge – non hanno ancora incontrato l’associazioneFutura 2024, che si impegna a rendere il nostromigliore. Puoi chiedere per cortesia alle nostre istituzioni di ascoltare le richieste di questi cittadini? Sarebbe un gran regalo!".