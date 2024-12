Gamberorosso.it - Il primo banchetto punk (tutto in nero) lo ha organizzato un terribile imperatore romano

Pochi eventi dell'antica Roma sono intriganti come il leggendario "dall'Domiziano nell'anno 89 dC. Secondo lo storico del III secolo Cassio Dione, che fornisce l'unico resoconto della cena nella sua Storia Romana, l'intento era suscitare puro terrore. Nel suo racconto, ildall'si svolge in una sala completamente nera, dal pavimento al soffitto alle pareti, compresi gli arredi fino ai piatti e al cibo: quello che si dà solitamente in offerta ai morti; ilservito da schiavi nudi, anch'essi dipinti completamente di. E per tutta la serata l'parla solo di morti violente, mentre gli ospiti – membri del Senato– sono reclinati davanti a lapidi d'argento personalizzate con i loro nomi. Nessuno ha toccato cibo quella sera.