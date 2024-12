Lanazione.it - “I Momenti Musicali della Cappetti”, al via la quarta edizione

Arezzo, 7 dicembre 2024 – Annunciamo il ritornostagione concertistica “I”, giunta alla sua. L’evento, curato dal Direttore Artistico Sebastian Maccarini, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica e per la valorizzazione del talento musicale locale e internazionale. La serata inaugurale, in programma per sabato 7 dicembre 2024 alle ore 18.00 presso l’Auditorium di Palazzo Galletti in Piazza Gamurrini, vedrà protagonisti la violinista Marta Silvestrini, ex allievaScuola Comunale di Musica “U.”, e il pianista Rocco Caruso. Ad aprire il concerto sarà il trio composto da Elena Caramelli (violino), Anna Tanganelli (violoncello) e Rachele Celeste Zanni (pianoforte), attuali allievistessa scuola.