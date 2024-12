Inter-news.it - Highlights Serie A | Inter-Parma 3-1, dominio a San Siro! Mkhitaryan disegna calcio

Leggi su Inter-news.it

è l’anticipo diA terminato sul punteggio di 3-1 e valido per la quindicesima giornata. Di seguito gol edella sfida vinta dai nerazzurri venerdì alle 18:30.– L’ha ottenuto una vittoria convincente contro ilper 3-1 al Sannella quindicesima giornata diA, avvicinandosi a un punto dal Napoli capolista. La squadra di Simone Inzaghi, imbattuta da 13 partite in tutte le competizioni, ha mostrato ancora una volta solidità e qualità offensive. Il match si è sbloccato al 40’ con un gol spettacolare di Federico Dimarco, che ha controllato magistralmente il pallone e battuto il portiere Zion Suzuki con un tiro preciso. Prima del vantaggio, l’aveva già sfiorato la rete in diverse occasioni, colpendo anche un palo con Dumfries. Nel secondo tempo, Nicolò Barella ha raddoppiato al 53’, sfruttando un assist di Henrikh