Ilfattoquotidiano.it - Guillermo Mariotto furioso spacca in mille pezzi il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia e minaccia Staffelli: “Questa sigaretta va a finire in un posto…”

Baruffa trae l’inviato dila, Valerio. “va ain un posto. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere”, con queste parole il giudice di “Ballando con le stelle” si è rivolto poche ache lo ha intercettato all’aeroporto di Roma – Fiumicino per consegnargli il.La consegna era d’obbligo per l’improvvisa fuga dallo show di Rai Uno lo scorso sabato. “Stai lontano o questo affare te lo do in testa”, ha aggiunto. Poi, visibilmente innervosito, lo storico giudice del talent di Raiuno è fuggito a bordo di un van. Non prima di chiudere violentemente la portiera dell’auto, sbattuta contro ilfinito a terra a.Gabriele Parpiglia durante la diretta su RTL 102.5 ha provato ad intercettare lo stilista per un commento su quanto accaduto.