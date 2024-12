Oasport.it - Gout Gout batte uno storico record di Usain Bolt! Tempo da brividi sui 200, superato Norman dopo 56 anni

ha letteralmente fatto saltare il banco ai Campionati Studenteschi Australiani in corso di svolgimento a Brisbane. Il formidabile 16enne, che ieri aveva fatto parlare di sé correndo i 100 metri in un regolare 10.17 (un ventoso 10.04, sesto minorenne della storia sul rettilineo), si è esaltato sui 200 metri, distanza in cui quest’estate aveva conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Under 20 (dunque correndo contro avversari decisamente più grandi).Il talentuoso australiano di origini sudanesi si è scaldato con un 20.38 inria, ma poi ha incantato in finale tuonando un imperiale 20.04 (1,5 m/s di vento a favore)., che spegnerà 17 candeline il prossimo 29 dicembre, è così diventato l’under 17 più veloce della storia, visto che ha migliorato lo20.13 con cuisi presentò al mondo nel 2003.