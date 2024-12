Ilfattoquotidiano.it - Donna aggredita e uccisa da un coccodrillo: il corpo è stato ritrovato nelle fauci del rettile 90 minuti dopo l’attacco mortale

Stava lavorando in una piantagione di palme d’olio insieme a un collega, quando, improvvisamente, si è sentita trascinare viaessere stata afferrata al braccio sinistro. Sarebbe stata questa la dinamica che ha portato alla morte di unaindonesiana di 44 anni, ultima vittima di un violento attacco da parte di unÈ successo sull’Isola del Borneo, nella provincia del Kalimantan Occidentale, in Indonesia, dove lastava lavorando insieme a un collega. Sarebbe baun attimo di distrazione affinché ilriuscisse ad afferrare indisturbato la mano della 44enne: quindi l’ha colpita con un morso, poi ha stretto la presa e ha trascinato la sua preda in un fossato, dove avrebbe continuato ad aggredirla fino ad ucciderla.Secondo la testimonianza fornita alle autorità, il collega che era con lei al momento dell’aggressione avrebbe cercato di liberare la vittima dalledel, ma senza successo.