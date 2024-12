Inter-news.it - Di Canio certo: «Bayer Leverkusen e Inter costruite per dominare»

Diha detto la sua su, che martedì giocheranno in Champions League nello scontro della sesta giornata.PARTITA A SCACCHI – Paolo Di, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha fatto un accenno anche alla partita di Champions League tra. Questo il suo commento: «Gran bella partita perché sono due squadre che cercano di avere il controllo della partita e del gioco. Qualche volta il controllo in attesa di andare ad imbucare il giocatore offensivo. Sarà una partita a scacchi, dove mi aspetto tante azioni da gol, sono convinto che non faranno calcoli e ogni vanno che avranno il possesso cercheranno di andare a colpire. Sono squadre destinate eper avere il controllo e qualche volta il dominio del gioco. E nel frattempo mentre hanno controllato e dominio cercano di attaccare sempre per trovare il gol».