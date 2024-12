Anteprima24.it - Debiti fuori bilancio e Gesesa: scontro in consiglio tra maggioranza e opposizione

Tempo di lettura: 6 minutiUna seduta comunale molto frizzante questa mattina a Palazzo Mosti. Il, convocato in giornata semifestiva per “sanare” una “dimenticanza” dell’apparato burocratico, doveva mettere una pezza ad un errore della struttura dell’ente che non aveva inserito nella discussione deldi metà settembre una Variazione del: ebbene la toppa è stata messa ma non sono mancati fendenti dialettici tra.Gli scontri sono stati innescati da scambi casuali tra le schiere opposte. Ma le polemiche sono state aspre. La prima è nata da una battuta non gradita da parte del consigliere Antonio Picariello rivolto al suo ex collega diFrancesco Farese: “sei un medievale”, l’accusa e poi lo.Si stava discutendo della ricognizione delle partecipate e in particolare delle perdite definite importanti diche annualmente perde nel rendicontare l’esercizio.