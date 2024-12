Anteprima24.it - Con la Lazio si fa sul serio, torna il Napoli delle stelle

Tempo di lettura: 3 minutiSuperato in classifica dall’Atalanta, ilè chiamato al controsorpasso. Con la, domani sera al Maradona, a soli tre giorni dal match di Coppa Italia perso coi romani ma con in campo con le seconde linee, servirà la squadra titolare. Per riguadagnare la testa della classifica servirà un altrorispetto a quello visto all’Olimpico giovedì sera in una serata da dimenticare in cui Conte ha scelto di dare spazio ai giocatori meno impiegati in campionato non ricevendone le risposte sperate. Al resto penserà uno stadio che si annuncia pieno pur di riportare al successo leazzurre. Dunque Conte domaniai suoi titolari, chiedendo migliorie prima di tutto in attacco, dove Lukaku è pronto a dialogare con Politano, Kvaratskhelia e McTominay, il tris di trequartisti cui spetta il compito di mandare in tilt le difese avversarie.