Ilrestodelcarlino.it - Casa Dondero è salva: “Raccolti i 40mila euro grazie a tutti i fermani”

Fermo, 7 dicembre 2024 – Ci sono case che hanno un’anima, che raccontano storie e devono restare patrimonio di. Per questo l’associazione Belvedere di Altidona si è mobilitata per raccogliere fondi, per acquistare la piccoladel grande fotografo Mario, servivanoe l’appello è arrivato al cuore dei. Dopo alcuni mesi di campagna la somma è stata raggiunta,infatti agli amici che hanno contribuito con generosità all’appello si è arrivati, alla data del 2 dicembre, ad aver raccolto poco più della somma necessaria: “È un bel risultato e ne siamo molto felici – spiegano dall’associazione –. Con la somma raccolta si potrà procedere all’acquisto delladi Marioa Fermo, al pagamento delle spese notarili e ai primi interventi urgenti”. In tanti si sono mossi, l’appello è arrivato anche da parte dei figli del fotografo che non avrebbero voluto vedere la casetta che Mario tanto amava andare in rovina.