Leoni Juventus il difensore è sempre più lontano | quella rivale dei bianconeri lo ha messo nel mirino! È pronta a cambiare l’offerta per il Parma Tutti i dettagli

La corsa a Giovanni Leoni si infiamma, con la Juventus che si vede sempre più distante e Milan e Inter pronte a sfidarsi per il giovane talento del Parma. La rivalità tra i club italiani si intensifica mentre le trattative si fanno più aggressive e le offerte si evolvono. In questo scenario, ogni mossa potrebbe fare la differenza: scopri tutti i dettagli di questa intrigante battaglia di mercato.

di Matteo Barile Leoni Juventus, il difensore è sempre più lontano dall’interesse dei bianconeri: quel club rivale insiste con un cambio d’offerta. La Juventus non è l’unico club interessato a Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma, con Milan e Inter che continuano a monitorare la sua situazione sul mercato. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, l’Inter ha deciso di fare sul serio per il centrale ducale, modificando il suo piano di proposta iniziale. Inter pronta a investire per Leoni. Nel corso delle ultime ore, infatti, la dirigenza nerazzurra ha cambiato approccio nella trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com