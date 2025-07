Prime Video Presents Italia 2025 tutte le novità annunciate a Roma

Prime Video Presents Italia 2025 a Roma ha aperto le porte a un mondo di emozioni inedite, svelando in anteprima esclusiva i titoli più attesi del catalogo italiano. Tra film, serie e show originali, l’evento ha annunciato novità entusiaste che ridefiniranno l’intrattenimento del prossimo anno. Scopriamo insieme tutte le anteprime e le sorprese di questa straordinaria stagione che promette di conquistare il pubblico italiano.

Al Prime Video Presents Italia 2025, tenutosi a Roma, Prime Video ha svelato nuovi titoli, mostrando in esclusiva le prime immagini di film, serie e show Original ed esclusivi italiani in arrivo, tra cui i film Il Ministero dell’Amore e Ancora più Sexy, la serie Italian Postcards, gli show Holiday Crush, Roast in Peace, oltre ai rinnovi di stagione di Red Carpet – Vip al tappeto S2 e LOL: Chi ride è fuori S6, che quest’anno regalerà anche lo speciale Halloween. Il Prime Video Presents è stato inoltre l’occasione per svelare tante novità, mostrare le prime immagini esclusive del nuovo e attesissimo reality show The Traitors Italia, la serie Gigolò per caso – La sex guru e i film Non è un paese per single, Love Me, Love Me – Cuori Magnetici e Natale senza Babbo. 🔗 Leggi su Game-experience.it