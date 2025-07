Wimbledon sorpresa nelle semifinali femminili | Sabalenka out in finale Swiatek-Ansimova

Le semifinali femminili di Wimbledon hanno riservato sorprese entusiasmanti: Sabalenka è stata eliminata, lasciando il passo a Swiatek e Ansimova, pronte a contendersi la finale. Mentre il mondo del tennis aspetta con trepidazione l’epico duello Sinner-Djokovic sul Centre Court, il torneo si arricchisce di nuove emozioni e suspense. Resta con noi per vivere da vicino ogni battuta di questa avvincente edizione.

Sorpresa nelle semifinali femminili di Wimbledon: out la Sabalenka, in finale ci sarà la sfida tra Swiatek e Ansimova. In attesa dell’ennesimo capitolo della saga Sinner-Djokovic, il nuovo episodio andrà in scena domani sul Court Centre di Wimbledon dopo l’incontro tra Alcaraz e Fritz, oggi si sono disputate le due semifinali femminili. Da una parte, il tabellone ha previsto la sfida tra la Bencic e la Swiatek. Dall’altra, quella tra la Sabalenka – numero 1 WTA – e l’ Ansimova. In finale, sorprendentemente, non ci sarà la numero uno del ranking che ha perso in tre set contro la tennista statunitense che in finale affronterà la Swiatek. 🔗 Leggi su Sportface.it