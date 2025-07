Arnautovic l’agente sbotta | Alcune notizie su di lui sono pazze! Siamo in contatto con quel club

Le recenti notizie su Marko Arnautovic sono davvero incredibili e non prive di sorprese. L'agente e fratello Daniel ha deciso di rompere il silenzio, lasciando intendere che ci sono sviluppi in corso e che il giocatore potrebbe presto tornare in Austria. Siamo in contatto con il club interessato e le prossime settimane riveleranno sicuramente quale sarà il nuovo capitolo della vita sportiva di Arnautovic. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi!

L’agente e fratello di Marko Arnautovic, Daniel, si è espresso così sul futuro del centevani austriaco dopo l’addio all’Inter. Marko Arnautovic, ex attaccante dell’ Inter, ha ufficialmente chiuso la sua avventura in nerazzurro il 30 giugno, quando il suo contratto con il club milanese è scaduto. Da quel momento, le voci su un possibile trasferimento si sono intensificate, con il Rapid Vienna che appare come la destinazione più probabile per il giocatore austriaco. Nonostante l’accordo imminente che sembra essere nell’aria, secondo quanto riportato da Sky Sport DE, non sono ancora stati definiti i dettagli definitivi dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arnautovic, l’agente sbotta: «Alcune notizie su di lui sono pazze! Siamo in contatto con quel club»

In questa notizia si parla di: arnautovic - agente - club - sbotta

Arnautovic, l’ex agente: «All’Inter non è stato deludente, ma importante!» - L’ex agente di Marko Arnautovic, Rob Groener, esprime grande soddisfazione per la carriera dell’attaccante austriaco, sottolineando il suo impatto positivo all’Inter e il valore che potrebbe portare al Rapid Vienna.

L'ex agente di Arnautovic: "È bravo quanto Ibra. Inter? È stato importante, non deludente" - Rob Groener, ex agente di Marko Arnautovic, ha condiviso con l'austriaco la sua prima esperienza all'Inter, quando poi, pur senza dare un contributo significativo, vinse il Triplete con ... Lo riporta torinogranata.it

BOLOGNA, ARNAUTOVIC SBOTTA: "NON SONO ROTTO, BASTA FAKE NEWS" - Accostato al Milan prima dell'addio di Paolo Maldini, Mirko Arnautovic ha sbottato sui social in merito alle sue condizioni fisiche: "Basta diffondere fake news su di me! Come scrive sportmediaset.mediaset.it