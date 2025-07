Chi fermerà questo PSG? Anche il Real Madrid di Xabi Alonso deve lavorare per colmare il gap

Il calcio è un mondo in costante evoluzione, dove anche i grandi devono adattarsi e migliorare. La recente sconfitta del Real Madrid contro il PSG non è solo un risultato, ma un segnale chiaro: il cammino per colmare il divario con i top club europei richiede impegno, strategia e passione. Ora, più che mai, i Blancos devono ripartire, rafforzare le proprie ambizioni e tornare a dominare sui palcoscenici internazionali.

Anche il Real Madrid è stato travolto dal PSG: la squadra di Xabi Alonso dovrà lavorare a lungo per colmare il gap con i parigini Il 4-0 inflitto dal PSG al Real Madrid nella semifinale del Mondiale per club è stato qualcosa di più di una semplice sconfitta: è stata una lezione di calcio, un'umiliazione.

Real Madrid, Xabi Alonso: La Juve ha fatto un gran lavoro, siamo contenti dei quarti; Xabi Alonso ha trasformato gli allenamenti del Real Madrid in un laboratorio scientifico; Xabi Alonso: Complimenti alla Juve. Il livello del gruppo è elevato.

Xabi Alonso all'esame PSG, i segreti del nuovo Real Madrid: staff, innovazione e tanta "energia" - L’allenatore ha rinnovato il Real Madrid sia dal punto di vista tattico che mentale, e il PSG, campione della Champions, metterà alla prova i progressi delle ultime settimane. Come scrive fifa.com

Chi sono i membri dello staff tecnico di Xabi Alonso al Real Madrid? - FIFA - Xabi Alonso è diventato il motore del Real Madrid, che questo mercoledì cercherà un posto nella finale della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 contro il PSG al MetLife Stadium di New York, New ... Riporta fifa.com