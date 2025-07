Maturità due casi di scena muta all’orale per protesta Valditara annuncia riforma | Chi boicotta sarà bocciato

Il ministro Giuseppe Valditara si è espresso in merito ai recenti casi di studenti che, durante l'esame di maturità, hanno scelto di rimanere in silenzio come forma di protesta. Dopo le proteste di due ragazzi veneti, il governo annuncia una riforma che potrebbe rendere più difficile adottare questa strategia in futuro, rafforzando l'importanza del rispetto delle modalità d’esame e dei valori della scuola.

Dopo i casi dei due ragazzi veneti che si sono presentati all'esame orale rifiutandosi di sostenerlo, il ministro dell'Istruzione fa sapere che una riforma in arrivo potrebbe non rendere più possibile un gesto simile in futuro Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è p.

Maturità 2025, i casi di Gianmaria e Maddalena non si ripeteranno più: chi fa “scena muta” all’orale verrà bocciato. La decisione del Ministro Valditara - La svolta decisa dal ministro Giuseppe Valditara promette un esame di maturità più equo e serio, eliminando comportamenti poco responsabili come la “scena muta”.

