Napoli tensioni per la protesta dei disoccupati

A Napoli, le tensioni sono esplose tra i disoccupati in protesta contro le difficoltà di accesso ai contributi del “click day”. Un corteo non autorizzato ha attraversato il centro storico, evidenziando il malcontento crescente di chi cerca un’occasione per ripartire. La mobilitazione mette in evidenza le criticità del sistema e la necessità di risposte concrete. Servizio di David Murgia.

Un corteo non autorizzato di un gruppo di disoccupati ha attraversato il centro di Napoli. A scatenare la protesta sarebbe stata la difficoltà di accedere alla piattaforma del “click day” per l’erogazione di contributi e incentivi. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Napoli, tensioni per la protesta dei disoccupati

