Kean tentato dalla chiamata saudita? Quella squadra piomba sull’ex Juve! Quell’allenatore si è mosso personalmente per arrivare al centravanti Ultimissime

Moise Kean potrebbe presto cambiare aria: l’Al Hilal, squadra di punta dell’Arabia Saudita, ha manifestato un forte interesse per il centravanti della Fiorentina, ex Juventus. Secondo Nicolò Schira, l’offensiva del club saudita si fa sempre più concreta, con l’allenatore che avrebbe già mosso passi decisivi. Resta da capire se questa tentazione internazionale sarà troppo forte per Kean, pronto a lasciare l’Italia e affrontare una nuova avventura in Medio Oriente.

Kean potrebbe essere il prossimo giocatore ad accettare l'offensiva di una squadra dell'Arabia Saudita? Quel club è pronto a muoversi per lui. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, l' Al Hilal è pronto a fare sul serio per Moise Kean, ex attaccante della Juventus ora in forza alla Fiorentina, che sta attirando l'attenzione di grandi club in questa sessione di mercato. Il club saudita ha messo gli occhi sul giovane centravanti italiano, cercando di ingaggiarlo con una proposta allettante. Simone Inzaghi ha già preso contatti con Kean per cercare di convincerlo a fare il salto verso l' Arabia Saudita e unirsi al progetto ambizioso di Al Hilal.

Calciomercato Fiorentina, Kean tentato dall’offerta dall’Arabia Saudita: ore decisive, c’è questa sensazione - Il calciomercato della Fiorentina entra nel vivo, con una notizia che tiene tutti col fiato sospeso: Moise Kean potrebbe lasciare Firenze per approdare in Arabia Saudita.

