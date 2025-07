Assegnazioni provvisorie docenti 2025 | domande dal 14 al 25 luglio Deroghe precedenze e non solo QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Venerdì 11 luglio alle 16 | 00

Se sei un docente in attesa di assegnazioni provvisorie per il 2025, non perdere le novità importanti in arrivo: le domande saranno aperte dal 14 al 25 luglio, con tante possibilità di deroghe e priorità. Per scoprire tutto sulle procedure, le precedenze e le ultime novità, partecipa al question time con Craparo (Gilda) in diretta venerdì 11 luglio alle 16:00. Restate aggiornati e preparatevi al meglio!

Firmata lo scorso 9 luglio, l’ipotesi di accordo per il nuovo contratto integrativo sulla mobilità del personale scolastico per il triennio 20252028. L’intesa introduce importanti novità e definisce le tempistiche per la presentazione delle domande. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: domande - luglio - assegnazioni - provvisorie

Malati oncologici: fino all’11 luglio sarà possibile inviare le domande per i rimborsi - Fino all'11 luglio, in Abruzzo, è possibile presentare domanda per rimborsi economici destinati alle famiglie con un membro affetto da patologia oncologica.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI 2025/26 ? Domande dal 14 al 25 luglio 2025 Finestra utile per richiedere la mobilità annuale CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA Assegnazione provinciale o interprovinciale ? Docenti di ruolo a Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie personale ATA 2025/26: domande dal 14 al 25 luglio. Chi può richiederla e per quali motivi Vai su X

Assegnazioni provvisorie 2025, domande dal 14 al 25 luglio – Rivedi la Diretta; Assegnazioni provvisorie 2025/26, indicazioni per docenti assunti da GPS sostegno e concorso PNRR1. RISPOSTE AI QUESITI; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2026: la guida della Cisl Scuola.

Assegnazioni provvisorie 2025, le date e le domande che riguardano docenti e Ata - Mercoledì 9 luglio 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il nuovo contratto integrativo relativo alla mobilità del personale scolastico per il triennio 2025/2028. Riporta tecnicadellascuola.it

Assegnazioni provvisorie personale ATA 2025/26: domande dal 14 al 25 luglio. Chi può richiederla e per quali motivi - Firmata oggi l'ipotesi di CCNI relativa alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per il triennio 2025/2028. Scrive orizzontescuola.it