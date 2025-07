Theo Hernandez addio al veleno | Milan senza valori e ambizioni

Theo Hernandez saluta il Milan con parole dure, evidenziando la sua delusione per la direzione e le scelte recenti del club. La sua partenza all’Al Hilal segna un addio dal veleno, segnando un momento di riflessione sul valore e le ambizioni di una squadra che sembra aver smarrito il suo spirito. Un episodio che lascia aperti numerosi interrogativi sul futuro del calcio italiano e dei suoi protagonisti.

(Adnkronos) – Theo Hernandez lascia il Milan e viene ceduto all'Al Hilal. L'esterno francese si congeda dal club rossonero con un messaggio durissimo sui propri profili social. "La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori nĂ© l’ambizione che mi hanno portato qui", scrive Theo Hernandez nel passaggio chiave. "Dopo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

