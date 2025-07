Per volare in Italia e in Europa non serve più mostrare la carta d’identità

Una svolta rivoluzionaria negli aeroporti italiani sta semplificando il viaggio: d’ora in poi, per volare in Italia e nei paesi dello spazio Schengen, basterà mostrare soltanto la carta d’imbarco. Addio alle code per l’identità! Questa innovazione rende i controlli più veloci e snelli, offrendo ai viaggiatori un’esperienza più fluida e senza stress. Un passo avanti che cambierà il modo di volare, rendendo ogni partenza più semplice e sicura.

Rivoluzione negli aeroporti italiani: da oggi, per volare verso i Paesi Schengen, basterà esibire solo la carta d'imbarco. Servizio di Monica Di Loreto TG2000.

Per volare in Italia e in Europa non servirà più mostrare la carta d'identità: al gate, grazie ad una decisione dell'Enac e il via libera del Viminale, basterà la carta d'imbarco per rotte nazionale ed area Schengen (con poche limitazioni)

