Aspettative la morte del padre depressione burnout Poi Anisimova è tornata e non si ferma più

Dalla perdita, la rinascita: questa è la storia di una giovane atleta che, dopo aver affrontato dolore e depressione, ha trovato la forza di tornare in campo. Battendo Sabalenka e lasciando dietro il passato, ora sfida nuovamente i vertici del tennis con un sorriso che dice tutto sulla sua determinazione. La sua incredibile ascesa dimostra che, anche nei momenti più bui, la passione può riaccendere la luce della speranza.

La donna che ha battuto Sabalenka è una ragazzina che chiamavano Baby Sharapova, poi la vita l'ha travolta e ha smesso. Un anno e mezzo fa è rientrata da numero 442 e ha ripreso a scalare i ranghi, col sorriso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aspettative, la morte del padre, depressione, burnout. Poi Anisimova è tornata, e non si ferma più

In questa notizia si parla di: aspettative - morte - padre - depressione

Aspettative, la morte del padre, depressione, burnout. Poi Anisimova è tornata, e non si ferma più; Dopo un lutto si cambia: vivere le fasi; Jovanotti si racconta a Belve, tra dolore e ironia: dalla morte del fratello al presunto flirt con Valeria Marini.

Levante, la morte del padre, la depressione post parto, la figlia: l ... - Levante, la morte del padre, la depressione post parto, la figlia: l'artista ospite stasera in tv da Francesco Gabbani. Segnala ilmessaggero.it

Robin Williams, il figlio Zak rivela: «La morte di mio padre mi ha ... - Il suicidio del padre nell'agosto del 2014 lo ha traumatizzato a tal punto da mandarlo in depressione, spingendolo a cercare nell'automedicazione una via d'uscita da quella spirale distruttiva in ... Si legge su corriere.it