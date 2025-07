Benevento ufficiale l’acquisto del portiere Vannucchi

Il Benevento rafforza il suo organico con un nuovo colpo: l’arrivo di Gianmarco Vannucchi, portiere di grande esperienza e talento. Dopo gli acquisti di Salvemini, Romano, Saio, Pierozzi e Tsingaras, la società giallorossa annuncia ufficialmente il trasferimento dell’ex Ternana, pronto a portare sicurezza e determinazione tra i pali. Un passo importante che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione: il Sannio si prepara a vivere grandi emozioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo gli arrivi di Salvemini, Romano, Saio, Pierozzi e Tsingaras, è il portiere Gianmarco Vannucchi il sesto acquisto del Benevento. Lo ha ufficializzato con una nota la società giallorossa con l’ex estremo difensore della Ternana che oggi ha sottoscritto il contratto con la Strega. Il classe 1995 arriva nel Sannio nel pieno della sua maturazione dopo aver girovagato l’Italia vestendo le maglie, tra le altre, di Padova, Taranto, Salernitana e in ultimo a Terni dove ha visto svanire la promozione in serie B solo ai rigori nella finale persa della Fere all’Adriatico contro il Pescara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, ufficiale l’acquisto del portiere Vannucchi

In questa notizia si parla di: benevento - acquisto - portiere - vannucchi

Nuovo acquisto del #Trapani È UFFICIALE tinyurl.com/yeyuavyh Vai su Facebook

Calciomercato Benevento, porta blindata: ecco Vannucchi; Benevento, continuano le grandi manovre: si avvicina anche Maita; Strega, Vannucchi in città. Visite completate, a momenti la firma. Nunziante-Udinese, stallo legato alla percentuale sulla rivendita.

Calciomercato Benevento, porta blindata: ecco Vannucchi - Il Benevento sistema anche la questione portiere: la trattativa, come spiegato ieri, era in dirittura d'arrivo, è stata trovata l'intesa totale e oggi Gianmarco Vannucchi ... Come scrive ilmattino.it

Benevento, continuano le grandi manovre: si avvicina anche Maita - Anzi, sono appena entrate nel vivo per il Benevento, nonostante nella giornata di ieri sia stato definito - Si legge su ilsannioquotidiano.it