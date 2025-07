Calciomercato Napoli l' affare Osimhen-Galatasaray non si sblocca | nuovi intoppi nell' operazione

Il calciomercato del Napoli si complica: l'affare Osimhen-Galatasaray sembra ancora lontano dalla conclusione. Quando tutto faceva presagire un rapido accordo, nuovi intoppi emergono nella trattativa, principalmente legati al pagamento dei 75 milioni di euro richiesti per il cartellino. La situazione resta in bilico, con i tifosi che aspettano aggiornamenti decisivi. Le prossime ore saranno cruciali per capire se la trattativa si sbloccherĂ o se si complicherĂ ulteriormente.

Quando tutto sembrava che pian piano potesse incamminarsi per il meglio, la trattativa per il ritorno di Victor Osimhen al Galatasaray ha subito una brusca frenata. L'intoppo resta sul pagamento dei 75 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

