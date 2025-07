La secca replica di Sechi ai ProPal | Difendo il free speech non siamo servi

Mario Sechi, direttore di 'Libero', risponde con fermezza alle recenti proteste contro il suo giornale, sottolineando che la libertà di opinione è un diritto fondamentale. Tuttavia, ribadisce con chiarezza: difendere Israele e il suo diritto di esistere non significa tollerare l'antisemitismo. La sua posizione è netta e senza mezzi termini, perché i valori della libertà non possono essere compromessi. La libertà di espressione deve sempre rispettare i limiti del rispetto reciproco e della verità.

"La libertà di opinione è sacra, noi difendiamo il free speech, ma nel caso di Israele, del suo diritto di esistere e dell'antisemitismo abbiamo una posizione netta". A parlare con l'Adnkronos è il direttore di 'Libero' Mario Sechi, commentando l'episodio di protesta di un gruppo di manifestanti ProPal di questo pomeriggio, quando militanti di 'Potere al Popolo' e 'Cambiare Rotta' si sono riuniti sotto la sede di 'Libero' e de 'Il Giornale' a Milano. "Nel caso di 'Potere al Popolo' e Cambiare rotta' quello che non funziona è il linguaggio, che arriva a definire un giornale come Libero 'servo' di non si sa bene chi, tra l'altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La secca replica di Sechi ai ProPal: “Difendo il free speech, non siamo servi”

