Milazzo cadavere di un uomo trovato in un sacco di plastica

Un macabro ritrovamento scuote Milazzo: un uomo, chiuso in un sacco di plastica, è stato scoperto nel pomeriggio di oggi nella zona di Ponente. La scena inquietante si è svelata grazie all’attenzione di passanti che hanno immediatamente chiamato la polizia. Le autorità sono intervenute prontamente, avviando le indagini per fare luce su questo tragico episodio. La comunità rimane in attesa di sviluppi, mentre si moltiplicano le domande sul caso…

Il corpo di un uomo, chiuso dentro un sacco di plastica, è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Ponente, a Milazzo in provincia di Messina. Alcune persone, mentre stavano raggiungendo la spiaggia, hanno notato il sacco in una strada alle spalle di un ristorante e hanno subito avvisato la polizia. L'area interessata si trova al confine con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto nei pressi del quartiere di Bastione. Sul posto sono intervenuti il procuratore e il medico legale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi. Secondo indiscrezioni riportate dall’Ansa, sembrerebbe che l'uomo, non ancora identificato perché privo di documenti, sia stato ucciso con un'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milazzo, cadavere di un uomo trovato in un sacco di plastica

