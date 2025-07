Svezia auto travolge pedoni sul marciapiede | feriti diversi bambini

Un grave incidente scuote il cuore di Malmö, in Svezia, dove un'auto ha improvvisamente travolto diversi pedoni sul marciapiede, tra cui bambini innocenti. La scena, choc e confusione, ha lasciato cinque persone ferite, tutte immediatamente ospedalizzate. Le prime indagini rivelano dettagli inquietanti: cosa ha causato questa drammatica tragedia? Restate con noi per scoprire gli sviluppi e le misure adottate per garantire la sicurezza della comunità.

Cinque persone, tra cui anche bambini, sono rimaste ferite dopo essere state travolte da un'auto mentre si trovavano sul marciapiede nel centro di Malmo, in Svezia. Che cosa è successo Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale, ma secondo le prime informazioni fornite dalla. 🔗 Leggi su Today.it

