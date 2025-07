L’Oracolo di Delfi non era magia | ecco come una donna decideva il destino del mondo antico

L’Oracolo di Delfi non era solo un luogo di profezie, ma il cuore pulsante del potere e della decisione nell’antica Grecia. Qui, una donna, la Pizia, attraverso le sue parole ispirate dal dio Apollo, influenzava il destino di città-stato e imperi, plasmando la storia con una saggezza misteriosa. Delfi, elevata sul Monte Parnaso, rimane uno dei simboli più affascinanti e enigmatici del mondo antico, dove il fato veniva scritto...

L’Oracolo di Delfi rappresentava il più importante centro religioso dell’antica Grecia, dove una sacerdotessa chiamata Pizia pronunciava profezie in nome del dio Apollo. Il santuario, situato su un’altura ai piedi del monte Parnaso, influenzò profondamente la storia e la politica del mondo greco classico per oltre un millennio. Delfi divenne il santuario di Apollo più importante della Grecia classica insieme a quelli di Delo e di Olimpia. La leggenda narra che Apollo prese possesso del luogo dall’ultimo millennio avanti Cristo, apparendo sotto forma di delfino: da qui deriva il nome Delfi. Il santuario ebbe grande influenza nella politica, nelle guerre e quindi nella vita della Grecia classica: le decisioni più importanti che segnarono la storia greca dipesero anche in buona parte dall’autorità religiosa di Apollo delfico. 🔗 Leggi su Cultweb.it