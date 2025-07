Lucchese chi la gestirà in Eccellenza? Quattro le offerte al Comune che ora valuta

Lucca si prepara a vivere un nuovo capitolo calcistico, con il futuro della Lucchese pronto a rinascere grazie a quattro offerte giunte al Comune. Dopo aver aperto il bando pubblico, l’attesa ora si concentra sulla valutazione delle proposte che decideranno le sorti della squadra e della città . Restiamo in attesa di scoprire quale società avrà il privilegio di guidare questa rinascita, segnando un passo importante verso il ritorno ai fasti del calcio lucchese.

Lucca, 10 luglio 2025 – Finalmente ci siamo tra poco capiremo quale sarĂ la societĂ che permetterĂ alla Lucchese di ripartire dall’Eccellenza: è scaduto nel pomeriggio del 10 luglio alle 14 il bando pubblico promosso dal Comune di Lucca per selezionare la nuova compagine societaria chiamata a rappresentare la cittĂ di Lucca nel prossimo campionato di Eccellenza. A Palazzo Orsetti sono pervenute addirittura quattro domande, che saranno ora esaminate dalla commissione costituita ad hoc. La commissione, che lavorerĂ a supporto del sindaco Mario Pardini, si riunirĂ dunque per procedere con una prima valutazione delle proposte, nel pieno rispetto dei criteri di trasparenza, legalitĂ e affidabilitĂ richiesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucchese, chi la gestirĂ in Eccellenza? Quattro le offerte al Comune, che ora valuta

In questa notizia si parla di: eccellenza - lucchese - quattro - comune

Lucchese 1905: rischio esclusione dal calcio professionistico e ripartenza dall'Eccellenza - La Lucchese 1905 si trova sull'orlo dell'esclusione dal calcio professionistico, un destino che potrebbe segnare la fine di una storica avventura.

Bando per la nuova Lucchese, ancora 24 ore per vedere se si presenta qualcuno Uno. Due. Tre. O zero? A meno di ventiquattro ore dalla scadenza del bando per manifestare un interessamento nella ricostruzione del calcio cittadino l'incertezza sul numero d Vai su Facebook

Lucchese, chi la gestirà in Eccellenza? Quattro le offerte al Comune, che ora valuta; Lucchese, chiuso il bando: arrivate 4 manifestazioni di interesse; Calcio - Lucchese: è l’ora fatale. Oggi si aprono le buste del bando.

Lucchese, chi la gestirà in Eccellenza? Quattro le offerte al Comune, che ora valuta - Il bando dell’amministrazione: via all’esame delle proposte da parte della commissione che lavorerà a supporto del sindaco Mario Pardini. Come scrive lanazione.it

Calcio - Lucchese: è l’ora fatale. Oggi si aprono le buste del bando - Oggi, infatti, in Comune, saranno aperte le "buste" e vedremo a chi sta a cuore la vecchia Pantera ... Si legge su lanazione.it