Visita guidata al caveau riserva speciale di Emanuela Perenzin + Degustazione

Immergiti in un'esperienza unica tra le meraviglie delle colline del Prosecco Superiore DOCG, patrimonio UNESCO. La visita guidata al caveau riserva speciale di Emanuela Perenzin ti porterà in un viaggio sensoriale, dove i formaggi svelano storie antiche di maestria e tradizione. Preparati a vivere un’emozione che coinvolge vista, gusto e olfatto, avvolto dall’atmosfera autentica di un territorio che sa raccontare il suo incanto. Un’avventura da non perdere per gli amanti del buon cibo e della cultura locale.

Nel cuore delle colline del Prosecco Superiore DOCG, patrimonio UNESCO, c’è un luogo che non si limita ad essere visitato, ma si vive con tutti e cinque i sensi. Qui i formaggi raccontano storie antiche di mani sapienti e di carrettini che trasportavano il latte tra i borghi e le campagne del. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: visita - guidata - caveau - riserva

Paganini Chorus Clarinet, visita guidata al Museo Diocesano a tema musicale e concerto - Il “Paganini Chorus Clarinet”, fondato nel 2008 da Piero Paolo Fantini e Giuseppe Laruccia, rappresenta un innovativo laboratorio didattico.

Cesari apre il suo mitico caveau Bosan: una splendida verticale. E c’è anche l’annata 1997; Capodanno Fiorentino alla Manifattura Tabacchi con tante iniziative speciali; Milano, il caveau delle meraviglie: apertura straordinaria delle Gallerie D’Italia.

Visita guidata alla Banca d'Italia, dagli spazi storici al caveau - Giovedì 5 giugno 2025 è in programma la visita guidata di Genova Cultura Aps a Palazzo della Banca d'Italia, terminato nel 1915 e inaugurato nel 1916, che sorge in via Dante. Riporta mentelocale.it

Una visita alla riserva naturale - la Nazione - L'amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini organizza una visita guidata alla riserva naturale della Valle dell’Inferno e all’oasi Bandella il 7 aprile, con interventi di ... Secondo lanazione.it