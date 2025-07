Temptation Island 13 diretta seconda puntata

Se non vuoi perdere neanche un istante della seconda puntata di Temptation Island 13, sintonizzati con noi! Live dal cuore delle emozioni, ti guideremo passo dopo passo attraverso il viaggio nei sentimenti delle sette coppie, con aggiornamenti in tempo reale e anticipazioni esclusive. A partire dalle 21.35 circa, Filippo Bisciglia conduce su Canale 5 un appuntamento imperdibile che promette suspense e colpi di scena. Resta con noi e vivi l’esperienza come se fossi lì!

Live dalle 21.35 Anticipazioni seconda puntata di giovedì 10 luglio 2025. Seconda tappa nel “ viaggio nei sentimenti “ per le sette coppie della tredicesima edizione di Temptation Island. Qui su DavideMaggio.it si rinnova dunque il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto  tutto ciò che accade ai protagonisti del reality show. A partire dalle 21.35 circa, Filippo Bisciglia  conduce su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island 13. Ancora una volta, tra i protagonisti principali della puntata ci saranno Alessio Loparco e Sonia Mattalia, fidanzati da otto anni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Temptation Island 13, diretta seconda puntata

Aurora Betti mamma bis, l’ex di Temptation Island incinta per la seconda volta: il nome scelto e il sesso - Aurora Betti, l’ex star di Temptation Island, è in attesa del suo secondo bimbo! Il gender reveal ha svelato il sesso e la gioia della famiglia si amplifica.

